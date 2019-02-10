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انت الان تتابع محافظ الإسكندرية يطلق «نور حياة»: 180 ألفًا مستهدفون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة بدءًا من مجمع مدارس حجر النواتية بإدارة شرق التعليمية، إذ يتم إجراء الكشف الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية، التي يمكن تجنبها تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "نور حياة".
قال المحافظ، إن مدة المبادرة 3 سنوات، مقسّمة على 6 فصول دراسية، وتستهدف الكشف على نحو 180 ألف تلميذ، موزعين على 235 مدرسة من المدارس الأكثر احتياجًا بالإسكندرية. وأضاف، أن المرحلة الأولى تستهدف الكشف على 30 ألف تلميذ في المدارس الأكثر احتياجًا خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، على أن تبدأ
قال المحافظ، إن مدة المبادرة 3 سنوات، مقسّمة على 6 فصول دراسية، وتستهدف الكشف على نحو 180 ألف تلميذ، موزعين على 235 مدرسة من المدارس الأكثر احتياجًا بالإسكندرية.
وأضاف، أن المرحلة الأولى تستهدف الكشف على 30 ألف تلميذ في المدارس الأكثر احتياجًا خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في يوليو القادم لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا بالإسكندرية، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من المرحلة الأولى يستهدف الكشف على 2903 تلاميذ وتلميذات.
وعن استعدادات المبادرة، أوضح المحافظ أنه تم إعداد قواعد بيانات عن المدارس وأماكنها، وأعداد الطلاب الذين ستطبق عليهم المبادرة، وتم تشكيل قوافل طبية متنقلة تضم نخبة متميزة من أساتذة واستشاري طب العيون.
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