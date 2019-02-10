خبير أرصاد يحذر من «عاصفة» الخميس المقبل

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نشر الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توقعات حالة الطقس بدءا من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل، وقال "سعودي"، إنَّه بدءا من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء، يسود طقس مستقر تمامًا مناسب لاستقبال الطلبة لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي يفضل فيه ارتداء الملابس الشتوية على مدار الـ24 ساعة، والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية.
وأضاف "سعودي"، أنه بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، يسود طقس غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، متمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على جميع أنحاء الجمهورية خاصة يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، واضطراب كامل فى
وأضاف "سعودي"، أنه بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، يسود طقس غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، متمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على جميع أنحاء الجمهورية خاصة يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، واضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية داخل الحدود الإقليمية لمصر خاصة فوق مسطح البحر المتوسط.
وأشار خبير الأرصاد، إلى أنَّه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشدة والغزيرة أحيانًا على المناطق الآتية فقط (كل السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن ومحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء)، وتكون أمطار خفيفة نسبيا على رأس غارب والغردقة. (للمزيد)
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