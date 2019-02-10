انت الان تتابع خبير أرصاد يحذر من «عاصفة» الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توقعات حالة الطقس بدءا من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل، وقال "سعودي"، إنَّه بدءا من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء، يسود طقس مستقر تمامًا مناسب لاستقبال الطلبة لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، والذي يفضل فيه ارتداء الملابس الشتوية على مدار الـ24 ساعة، والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية.

وأضاف "سعودي"، أنه بدءا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، يسود طقس غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، متمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على جميع أنحاء الجمهورية خاصة يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، واضطراب كامل فى