شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد حجاج: فرنسا تمتلك دورًا كبيرًا في أفريقيا وتعاون مصر معها ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن فرنسا تمتلك دورا كبيرا في القارة الإفريقية ومن صالح مصر أن تتعاون مع باريس وكل الشركاء الأوروبين في القارة السمراء.

وأضاف حجاج، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التواجد الفرنسي في إفريقيا يتمثل في بعض القواعد العسكرية، فضلا عن استمرار تأثير الثقافة الفرنسية خلال فترة استعماره للقارة، فلغة التخاطب غير الشرعية هي اللغة الفرنسية والمدارس بنفس اللغة.

وكشف أن امريكا تطمح إلى أن ترث النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، أما المملكة المتحدة البريطانية فشهدت علاقتها تراجعا واضحا في الفترة الأخيرة.