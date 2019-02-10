شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة في الشؤون الإفريقية: فرنسا تفقد نفوذها في إفريقيا مقابل الوجود المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشؤون الأفريقية، إن فرنسا بدأت تفقد نفوذها في القارة الإفريقية بعد زيادة النفوذ والوجود المصري في القارة السمراء.

وتابعت هبة البشبيشي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فرنسا تواجه الوجود المصري في إفريقيا بنوع من الاضطراب في السلوك الخارجي للدولة الفرنسية تجاه الوجود المصري.

وأضافت أن مصر تطرح حلول كثيرة في الدول الإفريقية مستقبلا قد تكون هذه الحلول في مواجهة مع الوجود الفرنسي في منطقة غرب إفريقيا في مسألة النفوذ والقوة.

وكشفت أن مصر استحدثت آلية للتدريب وتنمية القدرات العسكرية لدى الدول الإفريقية وفي حال وجود ذلك في الاتحاد الإفريقي ستكون بديل للدول الإفريقية في مسألة الاستعانة بقوة خارجية لمواجهة الإرهاب خاصة وأن التجربة المصرية في محاربة الإرهاب ناجحة خاصة في سيناء وفي منطقة الغرب وجود قاعدة محمد نجيب العسكرية وسط تفوق وتطور غير المسبوق في هذا المجال وهو بمثابة تراجع للدور الفرنسي في ذلك الأمر في إفريقيا.