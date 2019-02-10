شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك مصر: خطة للتوسع في أفريقيا وفتح مكتب تمثيل في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، خلال لقاء مع «CNBC» عربية إن البنك لديه خطة للتوسع فى أفريقيا، مستهدفة من خلالها فتح مكتب تمثيل له فى كينيا مع خطة لفتح عدة مكاتب تمثيل أخرى فى عدة دول أفريقية خلال الأعوام المقبلة، منها السنغال وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

وذكر أن التوسع فى أفريقيا يستهدف أيضاً دعم العلاقات الاقتصادية، نظراً للفرص الاستثمارية الضخمة فى هذه الأسواق الحيوية.