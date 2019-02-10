شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أزر أبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في المناقصة رقم (2) على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب في اطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، في تصريحات له اليوم أن 20 ألف طن ستصل في الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل و48 ألف طن وصول من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبارالطهي ومتوافقه مع المستهلك المصري، وتم اجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة .

والجدير بالذكر أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أزر أبيض مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير إلى 28 فبراير الحالي.