شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستشهد طفرة طبية بدول «القارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الأحد، في اجتماع القادة الأفارقة للاستثمار في الصحة، على هامش مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى بمراسم تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان أصدرته الوزارة، مساء الأحد، إن مصر لديها خطة طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا في مجال مكافحة أمراض القارة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرة إلى أن اجتماع «الاستثمار في الصحة» تناول التزام الدول الأفريقية ببناء أنظمة صحية وفقًا للاستراتيجية الأفريقية للصحة 2016-2030، ووفقاً لأهداف أجندة 2063 ذات الصلة بالصحة.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول أيضاً ثلاثة محاور، هي: التزام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بزيادة المخصصات الوطنية، والتزام كل من القطاع الخاص، ممثلًا في الشركات الأفريقية، بالإضافة إلى الهيئات المشاركة، من أجل التعاون والاستثمار المشترك في المجالات الصحية.

وفى ذات السياق وعلى هامش الاجتماع، التقت وزيرة الصحة والسكان، تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، وأشار «مجاهد» إلى أن اللقاء تناول سبل نشر تجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس «سي» للدول الأفريقية، مؤكداً أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بالتجربة المصرية، مؤيداً الاستفادة من هذه التجربة الناجحة لخدمة المرضى في القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية على دور «المنظمة» كمراقب خارجي لـ «حملة 100 مليون صحة»، فضلاً عن الاستمرار في تقديم الدعم لتطوير المنظومة الصحية وإدارة مواجهة المخاطر، بالإضافة إلى وضع خطة قومية للقضاء على فيروس «سي» بحلول عام 2023.

وأشار إلى وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الأفريقية، موضحاً أن مصر سجلت أعلى معدل في تطبيق الأنظمة الصحية العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما شدد على ضرورة التغطية الصحية العامة وتعزيزها في القارة الأفريقية، لأن الصحة الجيدة تحول حياة الأفراد والاقتصادات للأفضل.

يذكر أن نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض وخاصةً الأمراض غير السارية من أهم أولويات أجندة مصر ضمن خطتها الطموحة أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث نفذت مصر أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقاماً قياسية.