شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الأحد، مؤتمًرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، على هامش زيارة الوزير لافتتاح ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بالمنوفية.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص على تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب لبداية حياة كريمة لهم ولأسرهم فبدأت الملتقيات منذ يناير 2019 في الجيزة، الإسماعيلية، أسيوط، المنيا، بني سويف ثم محافظة المنوفية وسيتم استكمال باقي الملتقيات بباقي المحافظات على مستوي الجمهورية وتتيح هذه الفرص للشباب اكتساب الخبرات الفنية والعملية والمجتمعية لتأهيلهم لتحديد خطواتهم المستقبلية من خلال الارتقاء في وظائفهم أو تنفيذ مشروعات خاصة بهم .

وأضاف سعفان أنه يتم التنسيق مع الشركات المشاركة لاستكمال باقي البيانات والمتابعة معهم لمعرفة نسبة العمالة المؤقتة بشركاتهم متمنيا أن يحقق ملتقي توظيف المنوفية نسبة تفوق الـ 90 %، مؤكدا على تخصيص نسبة الـ 5 % من فرص العمل للذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منافذ خاصة بالملتقي لتسجيل بياناتهم ثم يتم لاحقا التواصل معهم لإبلاغهم بالفرص المتاحة بالشركات والمصانع تخفيفا عليهم .

وأكد وزير القوي العاملة أن عام 2019 هو عام التدريب في وزارة القوي العاملة من خلال 38 مركز تدريب ثابت و13 مركز متنقل لإحداث نهضة تدريبية وتخريج 10 آلاف متدرب سنويا لتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والخارجية ( العربية والأوروبية ) وفي الختام تبادل محافظ المنوفية ووزير القوي العاملة الدروع التذكارية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على حرص الأجهزة التنفيذية على توفير فرص عمل لائقة للشباب في إطار مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مؤكدا على مشاركة 76 شركة في الملتقي بإجمالي 9490 فرصة عمل لإتاحة العديد من فرص العمل أمام الشباب، مضيفا أنه تم اعتماد 350 مليون جنية لاستكمال طريق شبين الكوم – طملاي لتسهيل الانتقال من شبين الكوم إلى مدينة السادات بما يتيح نقل العمال بسرعة فضلا عن تشجيع أصحاب المصانع على الإستثمار في مدينة السادات الظهير الصحراوي للمحافظة، مؤكدا أن المنوفية تمتلك منطقتين صناعيتين بالسادات وقويسنا ومنطقة حرة بشبين الكوم بإجمالي ما يزيد عن 950 مصنع يتيح العديد من فرص العمل للشباب، موجها الدعوة لشباب المنوفية بالمشاركة بفاعلية في الملتقي للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالمنوفية

وزير القوي العاملة يلتقي محافظ المنوفية

وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالمنوفية