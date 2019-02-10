شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحيل عددًا من المسؤولين إلى النيابة: «خالفوا القانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، مدير الإدارة الهندسية بالحامول ورئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي بقرية غرب تيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الجدية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالجمعية إلى النيابة الإدارية، للتحقيق.

وأقال المحافظ رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي بقرية غرب تيرة، بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على الأراضي الزراعية وإصدار تراخيص بناء خارج الحيز العمراني والكتلة السكنية ومخالفة القانون 119 لسنة 2008م وتعدى بعضهم بالبناء وتبوير أراضي زراعية.

فضلاً عن قيام المسئولين بجمعية الجدية الزراعية بقرية غرب تيرة بالعديد من المخالفات تضمنت «قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية»ع.ق«باستغلال منصبه وتحرير إفادات موجهة إلى الوحدة المحلية لقرية غرب تيرة لتوصيل المرافق لمبنى خاص بشقيقه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو»ع.ع.ق«رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بالبناء بالبلوك الأبيض على مساحة 150 متر على حرم ترعة الجدية داخل الأرض الزراعية، ولقيامه ببناء منزل بالخرسانة المسلحة على مساحة 200 متر بناحية قرية 46 الجدية بالمخالفة لقانون الزراعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو»ع.ع.ق«شقيق رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بتبوير 2 فدان بالمخالفة لأحكام الزراعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو»ع.ع.ق«شقيق رئيس مجلس إدارة الجمعية لقيامه بالبناء على أرض زراعي على مساحة 150 متر بالمخالفة لقانون الزراعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو»ش.ش«مسؤول حماية الأراضي بالجمعية لقيامه بالبناء بالمخالفة لقانون الزراعة».

ولقيام المسئولين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول والوحدة المحلية لقرية غرب تيرة بالعديد من المخالفات تضمنت «قيامهم بإصدار الترخيص رقم 22 لسنة 2011م خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية وعدم وجود ملف الترخيص بالوحدة أثناء الفحص، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد»ع.ع.ق«رئيس مجلس إدارة جمعية الجدية لقيامه بالبناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م وذلك على مساحة 150 متر على حرم الري أمام قرية الجدية وعلى مساحة 200 متر بناحية قرية 46 الجدية، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن»ع.ع.ق«لقيامه بالبناء على مساحة 150 متر بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن»ش.ش«مسؤول حماية الأراضي بجمعية الجدية الزراعية لقيامه بالبناء على مساحة 150 متر بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م، وقيامهم بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي لمنزل المواطن»ع.ع.ق«بالرغم من أن المنزل مبنى بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن»م.ق«لقيامه بالبناء دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008م والتعدي على حرم الطريق العام»، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.