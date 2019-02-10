شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على إصدار قانون الضريبية على العقارات المبنية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 4 لسنة 2019، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد إقرار مجلس النواب عليه.

وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص البند 1 من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:

المادة التاسعة بند 1: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013. وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لاحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر سنة 2021.

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