شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على ثلاثة قوانين جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثلاثة قوانين هي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. كما صدق على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.

كما صدق على القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم . ونشرت القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية.

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