"الري": تعاون مع "الإنتاج الحربي" لإنشاء 92 محطة للخلط الوسيط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وقعت وزارة الري، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفاده من خبراتها وإمكانياتها الفنية لتنفيذ المشروعات المختلفة بهيئات ومصالح الوزارة لإنشاء 92 محطة رفع للخلط الوسيط لصالح مصلحة الرى للاستفاده من مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في إغراض الزراعة، حيث بدأ تنفيذ الأعمال في منتصف أبريل من العام الماضي وتستمر الأعمال حتى منتصف أبريل 2019 بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

أعلنت وزارة الري في بيان الأحد، انتهاء معظم الأعمال المدنيه وتوصيل التيار الكهربائي لجميع المحطات الموزعة على عدد 13 إدارة عامة للري بمحافظات الوجه البحري، في: (البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والغربية، المنوفية)، فضلًا عن بدء أعمال الاختبارات بمقر مصنع الطلمبات بمدينة العاشر من رمضان لعدد 3 وحدة موتور* طلمبة تحت إشراف معهد الهيدروليكا، حيث اجتازت الوحدات الاختبارات بنجاح وتم نقلها الى مواقع محطة الملاحه برى شرق كفر الشيخ وموقع محطة عمريط برى الصالحية وموقع محطة المساعيد برى شرق الشرقية، وذلك للبدء في التركيب تمهيدًا لافتتاحهم في القريب العاجل.

يذكر أن وزارة الري تحرص على إتاحة بدائل متعددة لتضييق الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.​

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