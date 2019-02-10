"أول يوم دراسي" في دمياط| "الميكانيكية" تغلق "الباب".. و"التعليم" تحذر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

شهدت مدارس مدينة دمياط العديد من الأحداث، اليوم الأحد، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ومنها ما هو جديد على الطالب المصري ما سبب بعض الارتباك.

وفي مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية، أغلقت إدارة المدرسة الباب الرئيسي، أمام الطلاب المتأخرين.

وقال أحد طلاب المدرسة – رفض ذكر اسمه – "كنا أكتر من 150 طالبًا قادمين من القرى، ولم نتأخر أكثر من 5 دقائق بسبب صعوبة المواصلات والزحام الشديد، مؤكدًا "الكلام ده بيتحسب غياب ويؤثر على درجات السنة كلها".

واشتكى طلاب الجامعة في مدينة دمياط الجديدة من حالة الزحام التي شهدها مُجمع المواقف، وتكدس الركاب بسبب عدم وجود سيارات كافية لنقلهم إلى المدن والقرى المجاورة، فضلًا عن وجود عجز في خطوط المحافظات الأخرى.

ومن جانبه أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، انتظام الدراسة في 967 مدرسة موزعة على عشر إدارات تعليمية، استقبلت اليوم 379786 طالبًا وطالبة، عقب انتهاء عطلة نصف العام الدراسي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية الفنية.

وكلف "سويلم" كافة القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية، بمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في النصف الثاني من العام الدراسي.

وتفقد وكيل الوزارة، بعض المدارس التابعة لإدارتي دمياط وعزبة البرج التعليمية، من بينها مدرسة دمياط التجريبية الإعدادية المطورة، ومدرسة النصر الإعدادية، مدرسة الخياطة الابتدائية، ومدرسة عزبة اللحم الابتدائية.

وشدد "سويلم" على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، محذرًا من تكرار ظاهرة خروج المدرسين من مقر العمل، دون وجود إذن قانوني، مؤكدًا أن من يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.