10 أبريل.. الحكم على ضابط بمكافحة المخدرات بتهمة تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآخرين في اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة، مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية لجلسة 10 أبريل المقبل.

يواجه الضابط "ع. ع" 53 عامًا، تهمة تقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهي بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، في القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "ع. ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "م. ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"م. س" – 39 سنة – مدير مالي وشريك بذات الشركة.