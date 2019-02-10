انت الان تتابع السيسي: لدينا خطة طموحة لتنمية إفريقيا اقتصاديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب سيظل سرطانا خبيثا، مشددًا على ضرورة دحر الأفكار المتطرفة ومكافحتها باعتبارها العتصر الأساسي في تفشي ظاهرة الإرهاب، إذ أوضح خلال كلمته بالقمة الإفريقية الـ32 المنعقدة بأديس أبابا، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، أن القارة بصدد أمراض متعددة ناتجة عن النزاعات والإرهاب والفقر، والتي تنعكس على إفريقيا بشكل سلبي، مشيرًا إلى أن مصر ستعكف على تعزيز التنسيق بين آليات السلم والأمن والإفريقي، وأن الطريق لا يزال طويلا ولا بد أن نتحصن بدرع التنمية.
وأضاف السيسي: "لدينا خطة طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا لمكافحة أمراض القارة"، ولا بد من مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم وتمكين المرأة والشباب في دولنا الإفريقية.وأكد أن "الشراكة مع إفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق التعاون المأمول، ونسعى لتعميقه مع مختلف الشركاء الدوليين"، موضحا أن أسواق إفريقيا
وأضاف السيسي: "لدينا خطة طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا لمكافحة أمراض القارة"، ولا بد من مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم وتمكين المرأة والشباب في دولنا الإفريقية.
وأكد أن "الشراكة مع إفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق التعاون المأمول، ونسعى لتعميقه مع مختلف الشركاء الدوليين"، موضحا أن أسواق إفريقيا مفتوحة للجميع وأيدينا ممدودة لتسهيل الاستثمار بدولنا بكل ما فيها من خيرات.
واستكمل السيسي: "علينا أن نعمل معا على تنمية التعاون الإفريقي المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا"، مشددًا على أن العمل الإفريقي المشترك أصبح أمرا حتميا مليئا بالصعوبات، ولا بد من العمل معا لابتكار حلول سريعة ورفع المعاناة عن كاهل اللاجئين والنازحين الأفارقة.
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