انت الان تتابع قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة 12 ساعة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين بالكامل (مناطق عرب الساحة - مناطق مسجد أسامة بن زيد - مناطق سمير صادق - مناطق سعد زغلول - مناطق طريق 11 - مناطق جسر المنوات - مناطق شارع الجمهورية). وأضافت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 11 فبراير حتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي للمياه المرشحة بمحطة مياه البدرشين ضمن برنامج العمرات السنوية قبل حلول فصل الصيف المقبل.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. وأمس، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له،
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
وأمس، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، بأنه سيتم قطع المياه عن الحيين (16، 17)، والحي 13 بالمجاورة 6، بمدينة الشيخ زايد، وكذلك بعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد ظهر غد الأحد، نظرا لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذى لمحطة المياه، موضحا أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. (للتفاصيل)
اقرأ أيضا: أزمة انقطاع المياه تجبر أهالي قرية على «الهجرة»
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة 12 ساعة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.