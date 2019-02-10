انت الان تتابع ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، بطلب ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في مطلع مارس المقبل، حيث شغل رشوان مقعد نقيب الصحفيين في الفترة من مارس 2013 وحتي مارس 2015. وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح اليوم الأحد، بتلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثالثة ظهرًا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرًا، موضحا أن