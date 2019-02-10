شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 وحدات لإنتاج «البيوجاز» من مخلفات الماشية بقرية الترامسة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، رفقة الدكتور محمود عبدالوهاب السمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية والعون الإنسانى «إنسان آيد»، وبحضور عدد من قيادات المؤسسة وهيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، وعدد من أهالى قرية الترامسة بمركز فنا 4 وحدات لإنتاج البيوجاز من مخلفات الماشية بالقرية لأول مرة بمحافظة قنا.

وقال «السمان» إن وحدات توليد الطاقة تأتى ضمن اهتمامات المؤسسة بدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت، وبمساهمة رمزية من الأهالى المستفيدين بالوحدات، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للوحدة الواحدة بلغت 11500 جنيه، لإنتاج ما يعادل أسطوانتين من غاز البوتاجاز شهرياً، بالإضافة إلى جوالين من الأسمدة العضوية بما يعادل 1000 جنيه شهرى.

وأضاف أن المؤسسة غير ربحية ويتركز عملها على البرامج ذات الأثر لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه بشكل المجتمع، خاصة النساء والأطفال والفتيات وكذلك الفئات المحرومة الأكثر فقرًا، والعمل على دعم مبادرات التنمية المستدامة التي تسعى لإيجاد حلول لنمو المجتمع.

وقالت رحاب المصرى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إن المشروع يعمل على توفير الغاز الحيوى من خلال تدوير مخلفات الحيوانات لإنتاج غاز الميثان الآمن كوقود نظيف إلى جانب البوتاجاز في منازل الفلاحين وإنتاج الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إنتاج السماد العضوي الذي يحسن من جودة التربة الزراعية ويزيد إنتاجية الفدان.