شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع الدفاع الاجتماعي في آخر محطاتها بجولتها المفاجئة بالإسكندرية التي بدأت، صباح اليوم الأحد، بزيارة مكتب تأمينات المقاولات ومكتب تأمينات المنشية ودار الهدايا للرعاية الاجتماعية.

وتفقدت الوزيرة مباني المجمع وتحدثت مع الأطفال، فيما مارس الأطفال بعض الأنشطة كالبلياردو وتنس الطاولة.

كانت غادة والي افتتحت مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في أكتوبر ٢٠١٧ ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ويستوعب 150 طفلا، يصل في حالات الطوارئ إلى 200 طفل بمراحل سنية مختلفة.