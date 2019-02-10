شكرا لقرائتكم خبر عن تجدبد حبس عاطلَيْن بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بالسويس حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق ميكروباص.

وأمام عبدالرحمن الحارتي، وكيل النيابة العامة، تحت إشراف أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، قام المتهمان بتمثيل الجريمة كاملة.

واعترفا تفصيليًا خلال تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بجريمتهما، حيث قالا إنهما استدرجا «منتصر.ح.م»، 42 سنة، سائق ميكروباص، إلى منطقة الجناين بعد أن زعما أنهما يريدان منه توصيلهما إلى المنطقة السالف ذكرها في حين كان يخططان لسرقة الميكروباص الذي يعمل عليه وطالباه بالوقوف بعد أن أشهروا في وجهه السلاح وعندما قاومهما لرفضه إعطاء الميكروباص باغتاه بضربة على رأسه وحاولا خنقه وفشلا في سرقة الميكروباص لتعطله وهربا بعد أن سرقا هاتفه المحمول. ووجهت لهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بهدف السرقة.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين، يفيد بالعثور على جثمان «منتصر.ح.م»، 42 سائق، ومقيم بمنطقة الجناين، حيث عثر على جثمانه بمنطقة صحراوية متاخمة لطريق السويس الإسماعيلية وبها جرح بالرأس وآثار حبل حول رقبته، مما يدل على وجود حادث جنائي.

كلف اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عصام حافظ، رئيس المباحث الجنائية، المقدم محجوب قاسم، وكيل المباحث، بسرعة القبض على مرتكبي الواقعة.

نجح رجال المباحث بالاشتراك مع ضباط الأمن العام من إلقاء القبض على المتهمين، وهما «مصطفى. أ. ع»، 18 سنة، عاطل مسجل، و«عمر. خ. ع»، 19 سنة، عاطل- مقيمين بحي الأربعين. تم ضبط المتهم الأول قبل هروبه والثاني ضُبط بالقليوبية، وتمت إحالته إلى السويس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتبين أن السائق متزوج ولديه نحو 6 أبناء، وقام بشراء الميكروباص بالتقسيط وأن أسرته تعاني حالة فقر شديد، حيث كان الضحية العائل الوحيد لأسرته التي لا حول لها ولا قوة.

وقال مصدر أمني، في لافتة إنسانية، إن عددا من الضباط بمديرية أمن السويس يقومون بجمع مبلغ مالي على سبيل الصدقة لمساعدة أسرة الضحية.