شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء التحضيرات لاستضافة أسوان لمنتدى الشباب العربي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء التحضيرات لاستضافة أسوان لمنتدى الشباب العربى الأفريقى في مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية له اليوم بأسوان، على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات، أنه ستكون هناك ترتيبات واستعدادات مكثفة لاستضافة المنتدى، حيث ستتم مراجعة كل الأماكن، سواء مكان إقامة المنتدى أو إقامة الضيوف والانتقالات والتطوير الخاص بالمحاور والمرافق والخدمات، لتكون جاهزة لهذا الحدث العالمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعا مع محافظ أسوان، مساء اليوم، وعدد من النواب، لبحث الاستعدادات لاستضافة أسوان ملتقى الشباب العربي الأفريقي لمناقشة تجميل المدينة، وتطوير المرافق ومحاور الطرق.

وأضاف مدبولى أن نُزل الشباب الدولى بأسوان مرشح لاستضافة الشباب المشاركين في فعاليات الملتقى الشبابى.

وأشار إلى أن الانتهاء من تنفيذ محور كوبري كلابشة الجديد بمحافظة أسوان ستتحقق الاستفادة منه في عملية التنمية، باعتبار أن جميع المحاور العرضية على النيل في الصعيد تساعد في تنمية هذه المحافظات، فضلا عن أنها تخلق مناطق عمرانية جديدة وحاليا تعكف الحكومة على تنفيذ كبارى عرضية على مسافة 25 كيلو، وهو الأمر الذي سننفذه بأسوان خلال الشهر الجاري بوضع حجر الأساس لكوبري دراو الجديد.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الافتتاح الرسمي لكوبري كلابشة الجديد وسط محافظة أسوان، سيكون في الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة وصلت إلى نحو 800 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، أوقف الدكتور مصطفى مدبولى موكبه على الطريق الصحراوى بأسوان، لمتابعة حادث انقلاب سيارة نقل تحمل أرقام (ط ر ج 1716) خلال جولته بأسوان.

وكلف رئيس الوزراء بإحضار سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، كما ترجل مدبولى يرافقه وزير النقل للاطمئنان على صحة مستقلى السيارة.