شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالدقهلية يتجمهرون أثناء افتتاح مدرسة: «عايزين مية نضيفة».. والمحافظ يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمهر المئات من أهالي قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين، الأحد، أثناء وجود الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، لافتتاح مدرسة كفر غنام الثانوية المشتركة ضمن افتتاحات العيد القومي للمحافظة، والذي يستمر حتى 14 فبراير الجاري.

وتجمع الأهالي داخل المدرسة الجديدة ومنعوا المحافظ من الخروج قبل سماع شكواهم، مؤكدين أنهم يشربون مياها مختلطة بالصرف الصحي، ما تسبب في انتشار الأمراض بينهم وتعريض حياة أطفالهم للخطر.

وقالوا للمحافظ: «إحنا في نهاية خطوط الدقهلية على الحدود مع محافظة الشرقية، ولذلك تصل لنا المياه بالترع مختلطة بالمخلفات وبالصرف الصحي وتظهر الرغاوي على الأرض الزراعية بعد الري بالمياه بخلاف مياه الشرب التي تصل لنا ملوثة ورائحتها صرف صحي».

وأضافوا منفعلين: «إحنا يا معالي الوزير منسيين ومحدش بيسمع شكوتنا وبقالنا 7 سنين بنشتكي من مياه الشرب ومياه الري والتي يتم قطعها لفترات طويلة، وعندما تأتي لنا تكون ملوثة وليس أمامنا بديل غير استخدمها، كل اللي إحنا عايزينه مية نضيفة». واستجاب المحافظ لشكوى الأهالي ووعد بدراسة المشكلة قائلا: «أنا أوعدكم إني هشوف الموضوع ده».

كان المحافظ يرافقه على عبدالرؤوف، وكيل وزارة الصحة، ومنال الغندور، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، توجها، الأحد، لقرية كفر غنام لافتتاح مدرسة الثانوية المشتركة والمقامة على فدان من متبرع بتكلفة 7 ملايين جنيه وتضم 12 فصلا.