شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 7 متهمين في «قضية ثأر أوسيم» إلى 24 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهمًا، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه «يحيى عبدالمنعم» عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل، لوجود «خصومة ثأرية» بينهم.

وكانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفي وماضي شوقي ومجدي شوقي «محبوسين»، وغيابيا لكل من عبدالحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه «يحيى عبدالمنعم» وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود «خصومة ثأرية» بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين، من بينهم طفل.