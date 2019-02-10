شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب أسفل عجلات قطار في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار، اليوم الأحد، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل كوبري الزقازيق بمدخل مدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور مركز شرطة قسم ثان بنها، يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار أسفل كوبري الزقازيق دائرة القسم، أثناء توجهه لمحل عمله.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدراجته النارية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام. وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.