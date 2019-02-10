"تعليم القاهرة" توزع التابلت على الإدارات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية بالمحافظة تتسلم الآن أجهزة التابلت من ديوان عام المديرية.
وقال عطية، في بيان، إنه يجري تسليم التابلت لجميع الإدارات التعليمية الـ32 استعدادًا لتسليمها لطلبة الصف الأول الثانوي بجميع مدارس القاهرة.
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