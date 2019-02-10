إحباط محاولة تهريب "باروكات" مع راكبة سودانية بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار، أخفتها راكبة سودانية الجنسية داخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها في الأسواق المصرية.
وبحسب بيان، اشتبه رجال المطار في راكبة سودانية (ت.أ) حاولت الإسراع بالخروج من الخط الأخضر، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة قادمة من الخرطوم، وبالعرض على محمد رمضان، مشرف الصالة، قرر تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، ما أظهر وجود لفافات بين الملابس بحقائب الراكبة، وبتفتيش الحقائب تبين وجود 35 كيلوجرامًا من الشعر الطبيعي المستعار "باروكات".
وبمواجهة المتهمة أقرت أمام حسن السيد، مدير الجمرك، بشرائها الكمية من الهند، وجاءت بها إلى القاهرة عن طريق الخرطوم لبيعها والتربح منها.
قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 3 لسنة 2019.
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