محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، صدمها قطارا بمركز العياط جنوب محافظة العياط.
تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمزلقان العياط ووجود حالة وفاة.
انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء مرور سيدة في العقد الخامس من العمر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.
تم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر قطار يدهس عجوزا في العياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.