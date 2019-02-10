مصر | أمن الدولة تستأنف على قرار إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدولة تستأنف على قرار إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحامي محمد فرحات، أن نيابة تمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قرر الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة منذ قليل باستبدال الحبس الاحتياطي لشادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق بإخلاء السبيل بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال المنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة غدًا لنظر جلسة الاستئناف.

وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.