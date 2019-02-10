أخبار مصر | رئيس "القومية للأنفاق" يكشف سبب تأجيل افتتاح محطات الخط الثالث للمترو خلال زيارة ماكرون للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القومية للأنفاق" يكشف سبب تأجيل افتتاح محطات الخط الثالث للمترو خلال زيارة ماكرون للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة النقل، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتتاح عدد من المشروعات، والتي قامت الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذها، وبعضها تم بالتعاون مع عدد الشركات الفرنسية، يأتي ضمن هذه المشروعات، افتتاح مشروع ازدواج محطتي المرج - المرج الجديدة، ومشروع تطوير محطة المرج الجديدة، وأربعة محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تشمل: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس - هيليوبليس"، وذلك بعد عدة تأجيلات آخرها نهاية شهر يناير الماضي، والتي كانت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

ومن جانبه نفى الدكتور أحمد فودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وجود مشاكل تقنية بمواقع العمل خاصة في محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو تسببت في تأجيل الافتتاح خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر نهاية يناير الماضي 2019.

وأكد فودة، في تصريحات خاصة للفجر، على جاهزية محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"، للافتتاح الرسمي، بالتزامن مع افتتاح تطوير محطة المرج الجديدة، وازدواج المسافة بين محطتي المرج - المرج الجديدة -والتي تخضع حاليا للتشغيل التجريبي- وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، بعد اعتماد الاستشاري لعناصر سلامة التشغيل، حيث استثنى محطة هيليوبليس من هذه الافتتاحات.

وأضاف أن استكمال إجراءات اختبارات التشغيل النهائية في هذه المشروعات هي السبب الرئيسي لعدم تحديد موعد محدد للافتتاحات الرسمية.

هذا وكانت وزارة النقل قد أعلنت ضمن حصادها لعام 2018، عن انتهاء أعمال تنفيذ محطات الجزء الأول، من المرحلة الرابعة، من الخط الثالث للمترو 4A، الممتد من محطة هارون حتي محطة نادى الشمس مرورًا بمحطتى هليوبوليس والألف مسكن، في ديسمبر 2018 الماضي.

جدير بالذكر أن تنفيذ الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بطول 1.3 كم، وتبلغ تكلفته 500 مليون جنيه، وهو ما سيساهم في تخفيض زمن التقاطر بينهما من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، كما سيساهم هذا الازدواج في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، فضلا عن امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة التي تعاني من كثافة الركاب.

أما مشروع تطوير محطة المرج الجديدة، فتبلغ إجمالي تكلفتها 100 مليون جنيه، وتشمل إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة في الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط، وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب عدد 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بحيث تتكون المحطة من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية، للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة، كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة.

وعن الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو 4A، فهو يمتد من محطة هارون حتي محطة نادى الشمس مرورًا بمحطتى هليوبوليس والالف مسكن ويشتمل علي أربع محطات نفقية، وتخدم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو سكان منطقة مصر الجديدة والالف مسكن وعين شمس والنزهه وجسر السويس وعمر بن الخطاب والحرفيين حتى موقف العاشر من رمضان.