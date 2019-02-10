أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد جامعة أسوان ويتسلم درع الجامعة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة أسوان للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على المشكلات التي تواجه الطلاب.

واستقبل كورال الجامعة رئيس الوزراء بالأغان الوطنية وأهدوا له درع الجامعة واستمع إلى شرح حول التطوير الجاري في الجامعة.

ووجه مدبولي بالاستعان باتوبيسين نقل جماعي لتسهيل على الطلاب الوصول إلى الجامعة.

"مدبولي": تطوير مرافق وطرق أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعا مع محافظ أسوان ووزير التنمية المحلية، لمناقشة ومتابعة كل استعدادات استضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي، الذي سينعقد في مارس المقبل.

وأضاف مدبولي، في تصريحات له، خلال جولاته بمحافظة أسوان، أن استضافة أسوان لمنتدى الشباب العربي الأفريقي حدث عظيم.

وأشار إلى أن الاجتماع سوف يناقش تطوير أسوان، موضحا أن المرافق ستشهد طفرة في التطوير وتطوير الطرق، لاستضافة هذا الحدث العالمي.