أخبار مصر | ضياء رشوان: أعلنت نيتي للترشح نقيبًا للصحفيين قبل انسحاب أي شخص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: أعلنت نيتي للترشح نقيبًا للصحفيين قبل انسحاب أي شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان المرشح عاى مقعد نقيب الصحفيين، إن النقابة تعاني من العديد من الأزمات، أبرزها الصحف الحزبية المتعطلة وأزمة الفصل التعسفي، مؤكدًا أنه سيبحث مع المجلس القادم حلول قانونية لتلك المشكلات.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه أعلن نيته للترشح قبل أي انسحاب لأي شخص، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للنقابة لا تحمل المؤامرات لبعضها البعض، ولا يجب أن تكون داخل النقابة مثل هذه الأفكار، ووجه التحية للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، والذين انسحبوا.

وتابع: "فيما يخص مستشفى الصحفيين الذي حصل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة على دعم لها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، لم اتأكد من معلومات رسمية بشأن تمويل القاسمي للمستشفى أو المساهمة هندسيًا في إنشائها، وسأبحث في الأمر".