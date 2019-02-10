انت الان تتابع أول يوم دراسة..انفجار كابل وانقطاع الكهرباء عن مدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت مدرسة الخصوص الثانوية بنين، في محافظة القليوبية، انفجار كابل الكهرباء الرئيسي المغذي للمدرسة في أول أيام الفصل الدراسى الثاني، مما أدى إلى انقطع الكهرباء عن المدرسة بأكملها. وأكد مسؤولي المدرسة أنه تم التواصل مع شركة الكهرباء التى وعدت بإصلاح الكابل فى أقرب وقت، ولكن دون جدوى، فيما أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن اليوم الأول شهد حضور حوالى مليون و400 طالب على مستوى المحافظة موزعين على 2423 مدرسة بكافة المراحل التعليمية.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، قد أعلن استعداد مدارس القليوبية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، والتأكيد على متابعة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال الجولات الميدانية لجميع مدارس المحافظة. وأكد طه عجلان، أن كافة مدارس المحافظة على أتم الاستعداد لانطلاق أول يوم دراسي للفصل الثاني،