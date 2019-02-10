انت الان تتابع السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي: المسؤولية كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الإفريقي، رسميا، من الرئيس الرواندى بول كاجامى، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى، والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، وخلال كلمته في القمة، توجه الرئيس السيسي، بالشكر والتحية والاحترام إلى كل الشعوب الإفريقية، مثمنًا جهود نظيره الرواندي خلال توليه رئاسة الاتحاد خلال عام 2018، مؤكدا أن مصر ستسعى خلال فترة رئاستها على تطوير أدوات الاتحاد وتقديم كافة الدعم له.
وقال الرئيس السيسي "نعي دائما حجم المسؤولية الكبيرة التي عهدتم بها إلى مصر، وسنكون على قدر تلك المهمة"، مضيفًا أن إفريقيا استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في تحقيق ما طمحت إليه وما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق السلام وشدد على أن إفريقيا تستطيع أن تكون إحدى أقوى الاقتصادات في العالم بما تملكه من إمكانيات وثروات،
وقال الرئيس السيسي "نعي دائما حجم المسؤولية الكبيرة التي عهدتم بها إلى مصر، وسنكون على قدر تلك المهمة"، مضيفًا أن إفريقيا استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في تحقيق ما طمحت إليه وما زلنا نعمل جاهدين لتحقيق السلام
وشدد على أن إفريقيا تستطيع أن تكون إحدى أقوى الاقتصادات في العالم بما تملكه من إمكانيات وثروات، مشيرا إلى تطلع مصر لإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وأضاف: "سنعكف على تعزيز التنسيق بين آليات السلم والأمن الإفريقي، وسيظل الارهاب سرطانا خبيثا"، مؤكدا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا لطي صفحة النزاعات في دولنا الإفريقية، ولا بد أن نتحصن بدرع التنمية.
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