شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قوافل مبادرة «نور حياة» في 5 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدارس محافظات المرحلة الأولى التي تضم الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر، والتي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذها في جميع المحافظات .

في الإسكندرية، أطلق المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية بالمحافظة بدءا من مجمع مدارس حجر النواتية بإدارة شرق التعليمية وتم إجراء الكشف الطبي على عدد من تلاميذ المدارس الإبتدائية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.

وتفقد المحافظ وحدات الكشف بالمبادرة، قال إن الإسكندرية بدأت بشكل فردي منذ حوالي شهرين في إجراء الكشف الطبي عن أمراض الأبصار على تلاميذ المدارس بالمشاركة مع المجتمع المدني. واليوم أصبحت المبادرة في ظل المبادرة الرئاسية وتحت إشراف صندوق تحيا مصر، داعيا المجتمع المحي بكافة أطيافه للتعاون والعمل معا لإنجاح المبادرة كما حدث في إنجاح مبادرة «١٠٠ مليون صحة»

وأوضح أن مدة المبادرة ٣ سنوات مقسمة على ٦ فصول دراسية، وتستهدف الكشف على حوالي ١٨٠ ألف تلميذ، موزعين على ٢٣٥ مدرسة من المدارس الأكثر احتياجا بالإسكندرية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف الكشف على ٣٠ ألف تلميذ في المدارس الأكثر إحتياجا خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في يوليو القادم لاستهداف القرى الأكثر احتياجا بالإسكندرية. لافتا أن الأسبوع الأول من المرحلة الأولي يستهدف الكشف على ٢٩٠٣ تلاميذ وتلميذات.

وأشار إلى أنه تم إعداد قواعد بيانات عن المدارس وأماكنها، وأعداد الطلاب الذين ستطبق عليهم المبادرة، وتم تشكيل قوافل طبية متنقلة تضم نخبة متميزة من أساتذة واستشاري طب العيون.

وفي الشرقية، شهد المحافظ الدكتور ممدوح غراب إنطلاق المبادرة بمدرسة بنايوس الإبتدائية 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بحضور رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس أدهم محمود مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر

وقال المحافظ إن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 30 ألف تلميذ في 50 مدرسة إبتدائية خلال الفصل الدراسي الثاني بالمدارس التي تقع بالمناطق الأكثر إحتياجاً، بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية مجاناً للتلاميذ المتوقع إكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول لمصر خالية من الإعاقة البصرية

أكد المحافظ أن الفريق الطبي المكون من أطباء عيون وفنيين بصريات وفنيين أجهزة طبية يقوم بالكشف الطبي المتكامل من خلال الوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد بالمدارس لإجراء عملية المسح والفحص والنظارة للطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم .

وفي الاقصر، شهد المحافظ المستشار مصطفى ألهم، ونائبه محمد خيري عبدالقادر انطلاق فعاليات المبادرة من مدرسة منشأة العماري الإبتدائية، بحضور المهندس علاء خالد من صندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات الصحة والتربية والتعليم والقيادات التنفيذية، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر،

وقال المحافظ إن المبادرة تستهدف في أسبوعها الأول الكشف على3000 تلميذ بمدارس منشأة العماري الإبتدائية، والكرنك الإبتدائية، والإمام الحسيني الإبتدائية، ونجع العرب الإبتدائية، والحرية الإبتدائية، حيث تستمر الحملة في المحافظة لمدة 3 أشهر، وتستهدف إجراء المسح الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وعلاج الحالات المكتشفة وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة.

وفي المنيا، انطلقت المبادرة من خلال قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة ووجه المحافظ اللواء قاسم حسين جميع الجهات المعنية بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لإنجاح المبادرة

وقال المحافظ إن المبادرة تهدف للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.