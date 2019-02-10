شكرا لقرائتكم خبر عن «سعدالدين»: الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء المقبل بدلاً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح يوم الأربعاء، القادم الموافق 13/2/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد الموافق 17/2/2019

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