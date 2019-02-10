ورشة عمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور ومؤسسات الرعاية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية نحو الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور ومؤسسات الرعاية تحت عنوان «دار سليمة»، حيث افتتح الورشة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ود. حسن خليل، مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر الشريف.

وشارك بالورشة عدد واسع من السادة وعاظ الأزهر الشريف والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وبمشاركة الشيخ محمد سعد، مدير عام الإدارة العامة للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، ود. صلاح السيد، مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

أكدت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، في كلمتها أمام فعاليات افتتاح ورشة العمل، أن الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة واحتياجا للرعاية والدعم هو من أهم أولويات عمل الوزارة، ومن هذه الفئات الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية بدور الأيتام، حيث تستهدف استراتيجية الرعاية الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة وأن عدد مؤسسات الدفاع الاجتماعى التابعة للوزارة ٤٠ مؤسسة و٥٠٠ مؤسسة ودار لرعاية الأيتام.

وأضافت أن محور العدالة الاجتماعية هو أحد محاور استراتيجية 2030 الذى يتمثل في تعزيز الاندماج المجتمعى والحد من الاستقطاب السلبى وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتحقيق الحماية للفئات الأولى، مشيرة إلى أن ورشة العمل التي تنظم اليوم تأتى في إطار التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف وتستهدف السادة وعاظ الأزهر الشريف والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعدد من دور الأيتام بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية وتحقيق التكامل في تقديم الدعم النفسى والديني.

وفى كلمته، أشار د. حسن خليل، مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر الشريف، إلى أن عمل الوعاظ تحت قيادة الأزهر الشريف يستهدف توفير الجانب التوعوي والدينى للعديد من الجوانب الاجتماعية التي يحتاجها المجتمع وأن الأزهر الشريف لا يألو جهدًا في مساندة جميع المؤسسات خاصة في التعامل مع بناء الإنسان داخل دور الأيتام أو خارجها وأن هذا هو البرنامج التدريبي الثانى بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أن هذه الورشة ستقدم باكورة لعدد من الوعاظ لتمكينهم وتدريبهم للقيام بدور تدريبى أوسع لعدد آخر من الوعاظ على مستوى الجمهورية وهى فرصة جيدة لربط البرنامج النفسى والجانب الدينى للأبناء داخل دور الأيتام.

وتستهدف ورشة العمل التي ستستمر على مدى 3 أيام وعبر عدد من جلسات العمل، إلى ربط الوعاظ بقضايا ومشكلات الأبناء بداخل دور الرعاية الاجتماعية وإيجاد تفاعل مشترك مع مقدمى الرعاية بما يعمل على تعديل اتجاهات الأطفال داخل دور الرعاية نحو ذاتهم ورؤيتهم للمجتمع، إضافة إلى تقديم رؤية أشمل للخصائص الاجتماعية والنفسية والسلوكية للأبناء بدور الرعاية وفقا للمراحل العمرية المختلفة والمشكلات الاجتماعية والقانونية الخاصة بهم، إضافة إلى تقديم آليات تعمل على تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى الأبناء من خلال التعاليم الدينية.

وتتناول فعاليات اليوم الأول للورشة من خلال جلستى عمل مناقشة العوامل الاجتماعية المؤثرة على الأبناء بدور الرعاية وآليات التوجيه، إضافة إلى استعراض الجوانب الشرعية والدينية، كما تتناول جلستا عمل اليوم الثانى للورشة الخصائص النفسية والسلوكية للأبناء وأهم المشكلات النفسية مع خصائص مراحل النمو المختلفة، فيما يتناول اليوم الثالث للورشة أساليب تعديل السلوك والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية.