شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات اليوم الثاني لقمة الاتحاد الأفريقي بـ«أديس أبابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد فعاليات اليوم الثاني لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في قاعة نلسون مانديلا بمركز الاتحاد الأفريقي للمؤتمرات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدا الاثنين، العديد من الفعاليات.

تبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة مغلقة يعقبها تقارير رؤساء الدول والحكومات، بداية تقارير رؤساء لجان المؤتمر، حيث تقرير إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران عن وضع الحكم في أفريقيا، حيث سيتم عرض تقرير عن وضع الحكم في أفريقيا الوثيقة، وتقرير منتدى الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران.

كما سيتم عرض تقرير دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وقائد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وتقرير علي بونجو أونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، ومنسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين المعنية بتغير المناخ عن المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحضيرات أفريقيا للمفاوضات العالمية بشأن تغير المناخ في 2019 .

وكذلك تقرير جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة.

كما سيشهد اليوم الثاني تقارير قادة المسائل المواضيعية الخاصة، حيث سيتم عرض تقرير جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، وقائد التحالف ضد الملاريا، وتقرير جلالة الملك ليتسي الثالث، ملك ليسوتو، وقائد التغذية، وتقرير الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وقائد الاتحاد الأفريقي لشؤون الهجرة عن متابعة إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في المغرب.

وتقرير عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والقائد في المسألة الشائكة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا.

كذلك تقرير الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار وقائد أجندة 2063، وتقرير محمدو بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وقائد السنة الأفريقية لمكافحة الفساد، وتقرير بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، عن التقرير المرحلي لبرنامج رصد حالة الإيدز في أفريقيا «إيدز واتش أفريكا»: نتائج الاجتماع الرفيع المستوى للقيادة حول تمويل صناديق الصحة.

وتقرير داني فايور، رئيس جمهورية سيشل عن الاقتصاد الأزرق، وتقرير فوري إيسوزمنا نياسنغبي، رئيس جمهورية توجو وقائد السوق الأفريقية الواحدة للنقل الجوي، وتقرير يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، والقائد في التكامل السياسي للقارة الأفريقية، وتقرير فخامة إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا والقائد في مكافحة زواج الفتيات في سن مبكرة.

ويعقب ذلك غداء ثم جلسة مغلقة، وعقب ذلك بحث واعتماد مشاريع الصكوك القانونية، منها مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، ومشروع النظام الأساسي للجنة الأفريقية للسينما والوسائل السمعية البصرية، ومشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا، ومشروع التعديل على المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، ومشروع سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية.

أما فيما يتعلق بالتعيينات فسيتم تعيين عضو واحد 1 في لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، تعيين عضو واحد 1 في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، وتعيين سبعة أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، تعيين خمسة 5 أعضاء في مجلس السلم والأمن، وتعيين خمس 5 شخصيات بارزة.

وسيتم كذلك تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، واعتماد مقررات وإعلانات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

ويعقب ذلك جلسة مغلقة، ثم مراسم الختام ومنح جوائز كوامي نكروما للاتحاد الأفريقي للتميز العلمي طبعة – 2018، ومنح جوائز الاتحاد الأفريقي لسجل النتائج في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتسليم شهادة الاعتراف لجرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، ثم الكلمة الختامية من رئيس الاتحاد الرئيس عبدالفتاح السيسى وعزف نشيد الاتحاد الأفريقي. وفى النهاية يعقد السيسى، رئيس الاتحاد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام.