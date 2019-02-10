شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم يطمئنا على سير العملية التعليمية بمحافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

واستهل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولتهما بمحافظة أسوان بزيارة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بمنطقة صحاري، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، التي تضم 796 طالبا في 23 فصلا في كافة المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وشملت الجولة بالمدرسة أحد فصول الصف الأول الابتدائي لمتابعة تطبيق النظام الجديد لفصول المرحلة الأولى؛ واستمعا رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أداء لأغنية بنحبك يا مصر، كما تفقد أعمال فريق مبادرة 100 مليون صحة، المتواجد بالمدرسة، لإجراء الكشوفات اللازمة.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور طارق شوقي، الحجرة المخصصة لشبكة الإنترنت والسيرفر الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، وحاور شوقي الطلاب حول كيفية الحصول على التابلت وطريقة استخدامه، مطمئنًا الطلاب بحصولهم على التابلت خلال أيام بعد الإجراءات الخاصة باستلامه.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب، استعدوا من الآن، فستكون هناك امتحانات إلكترونية في مارس المقبل، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق.

وانتقل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور طارق شوقي لزيارة مدرسة الشهيد مجدي كامل الدسوقي الإعدادية بمنطقة الخزان غرب التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وشملت الجولة تفقد أحد فصول الصف الأول الإعدادي، ثم المكتبة التي تضم مجموعة متميزة من الكتب في مجالات العلوم، ومعمل العلوم، وتضم المدرسة 237 طالبا موزعين على 7 فصول للمرحلة الاعدادية.

واستكمل الدكتور طارق شوقي، جولاته بزيارة المدرسة الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات متابعًا للطلاب أثناء إعداد بعض الوجبات الغذائية بداخل المطبخ الرئيسي بالمدرسة، واستمع لشرح الطلاب لطريقة تحضير هذه الوجبات، ثم تفقد قاعة الاجتماعات الكبرى بالمدرسة، مشيدًا بتجهيزات القاعة.

كما زار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المدرسة «المصرية اليابانية» بحي العقاد بأسوان وتفقد قاعات (kg1، kg2)، مشاهدًا عرض للعرائس، واستمع لرأى التلاميذ حول نظام التعليم في المدرسة ومدى تأثرهم به في حياتهم مع أسرهم.

وتفقد مدرسة «الأمل وضعاف السمع الابتدائية»، وتجول داخل فصول المدرسة والملعب خاصة بعد دخول المدرسة مرحلة الصيانة.

انتهت زيارة طارق شوقي بتفقد مدرسة «أسوان التجريبية الثانوية بنات»، وكان في استقباله طالبات المدرسة بعرض كورال أغاني وطنية، ثم تفقد الحجرة الخاصة بشبكة الإنترنت والسيرفر.

والتقى بطالبات الصف الأول الثانوي شارحًا كيفية استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة، والفرق بين التعليم السابق والتعليم وفق النظام التعليمي الجديد للتغلب على سلبيات التعليم السابق، وأهمية أن يكون نظام الامتحانات الجديد وفق النماذج العالمية، واستمع لاستفسارات الطالبات حول نظام العلمي والأدبي بالنظام الجديد.

وأوضح للطالبات المادة العلمية المحملة على التابلت، مطالبًا الطالبات بعدم استقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي لكثرة الشائعات، مؤكدًا على عدم وجود دور ثاني لأن الطالب له أكثر من محاولة، كما أن دخول الجامعة سيكون بمعايير مختلفة.

ورافق زيارة الدكتور الوزير خلال الجولة كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والسيد السيد الفيومى مدير مديرية التعليم بأسوان.