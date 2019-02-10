شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب تلاميذ في المدرسة اليابانية ببنى سويف.. ومسؤول: لن يتم خفض الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضرب عدد من تلاميذ المدرسة اليابانية في الحي الرابع بمنطقة شرق النيل في بني سويف عن الدراسة، الأحد، وامتنعوا عن دخول فصولهم.

وقال عدد من أولياء أمور الطلاب إن الإضراب يأتي اعتراضًا على ارتفاع الرسوم المدرسية المُقررة مُقارنة بالخدمة المقدمة، فيما ردد التلاميذ هتافات وحملوا لافتات بمطالبهم.

ويطالب أولياء الأمور بخفض الرسوم البالغة حاليًا 11 ألفا و170 جنيهًا، تنفيذًا لوعود وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، التي أطلقها في وسائل الإعلام، إضافة إلى وعود إدارة المدرسة بخفضها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المحتجون أن المدرسة تفتقر إلى معظم الخدمات، من بينها عدم وجود معمل للعلوم أو معمل للحاسب الآلي، فضلا عن عدم ممارسة الأنشطة أو تقديم وجبات للتلاميذ، أسوة بباقى المدارس اليابانية. وهدد بعض أولياء الأمور بالدخول في إضراب مفتوح حتى تتم الاستجابة لمطالبهم أو نقل أبنائهم من المدرسة- على حد قولهم.

من جهته، ذكر مصدر مسؤول في مديرية التعليم ببني سويف أن الدراسة مُنتظمة في فصول «كى جى 1، كى جى 2، الصف الأول الابتدائي»، وأن عددًا من التلاميذ وأولياء أمورهم وقفوا خارج أسوار المدرسة ورفعوا لافتات طالبوا فيها بعدم دفع المصروفات الدراسية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل أي منشورات بخفض الرسوم، وقال إن القسط الأول 7 آلاف و170 جنيهًا تم دفعه في التيرم الأول وبقية المبلغ في التيرم الثاني.