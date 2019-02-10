شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وزير القوي العاملة بمكتبه بالديوان العام لافتتاح ملتقى التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الأستاذ محمد سعفان وزير القوي العاملة بمكتبه بالديوان العام، بحضور الأستاذ عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوي العاملة بالمنوفية .

حيث رحب محافظ المنوفية بوزير القوي العاملة على أرض محافظة المنوفية أرض الزعماء والقادة، مؤكدا أن أبناء وشباب المنوفية يقدرون العمل والاجتهاد، مضيفا حرصه على إتاحة أكبر قدر من فرص العمل أثناء لقاءات خدمة المواطنين والجولات الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة لتشغيل أكبر عدد من شباب المحافظة الجادين .

من جانبه أكد وزير القوي العاملة حرص الأجهزة التنفيذية على تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع والمنشآت في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة .

تأتي هذه الزيارة على هامش افتتاح فعاليات ملتقي التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم .