شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قمة الاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من المقرر تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلالها.

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