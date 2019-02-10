شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة فى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة جديدة من الزيارات الميدانية إلى المحافظات، لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة، فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن، فضلاً عن دفع العمل والإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وفق معدلات التنفيذ المطلوبة.

ورافق رئيس الوزراء في جولته، الأحد، بمحافظة أسوان، كل من وزراء التربية والتعليم، والنقل، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة أسوان بزيارة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بمنطقة صحارى، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية تزامناً مع بدء أعمال الترم الثاني.

وتفقد رئيس الوزراء جانبًا من المدرسة التي تضم 796 طالبا في 23 فصلا في كافة المراحل التعليمية، بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وشملت جولته بالمدرسة أحد فصول الصف الأول الابتدائي لمتابعة تطبيق النظام الجديد لفصول المرحلة الأولى، وأجرى حوارًا مع تلاميذ المدرسة، واستمع إلى أداء لأغنية بنحبك يا مصر، كما تفقد أعمال فريق مبادرة 100 مليون صحة، المتواجد بالمدرسة، لإجراء الكشوفات اللازمة.

كما تفقد التجهيزات الخاصة بتطبيق تجربة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وتفقد أحد معامل الحاسب الآلي، وشاهد ووزير التربية والتعليم إجراءات تسليم أول 18 تابلت بالمدرسة، لطلاب الصف الأول الثانوى.

وهنأ رئيس الوزراء الطلاب بتسليم التابلت، مؤكدًا أنه إحدى أدوات تطوير التعليم في هذه المرحلة، وطالبهم بالحفاظ عليه.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للطلاب: «استعدوا من الآن، فستكون هناك امتحانات إلكترونية في مارس المقبل، متمنيا لهم جميعا التوفيق».

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة مدرسة الشهيد مجدي كامل الدسوقي الإعدادية بمنطقة الخزان غرب التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة بالمدرسة، التي أطلق عليها اسم أحد شهداء الوطن في حرب العبور ونصر أكتوبر المجيد عام 1973 تقديرا لدورهم الوطني وتخليدا لذكراهم.

وشملت جولة رئيس الوزراء تفقد أحد فصول الصف الأول الاعدادي، ثم المكتبة التي تضم مجموعة متميزة من الكتب في مجالات العلوم، وكذا معمل العلوم. وتضم المدرسة 237 طالبا موزعين على 7 فصول للمرحلة الإعدادية.

واستجاب مدبولي لطلب أحد التلاميذ بالتقاط صورة تذكارية معه، متمنيا له ولزملائه التوفيق.