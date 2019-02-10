شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: برامج تدريبية لكوادر القارة بالمحليات تزامناً مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى خلال عام 2019، وفي إطار رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، والتي سيتسلمها، الأحد، رسميًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى توفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الأفريقية في المحليات.

وقال «شعراوي»، في بيان إعلامي، الأحد، إنه يمكن تنفيذ تلك البرامج في مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن التدريب ستقوم بتنفيذه مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة كالتنمية المحلية اللامركزية والتنمية الريفية والتخطيط العمراني وتطوير المدن كالبنية التحتية والصرف الصحي ومعالجة المياه.

وأضاف «شعراوي» أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات خلال العام الجاري، مضيفًا أن ذلك التعاون انطلق في نوفمبر الماضي بعد المشاركة بوفد مصري رفيع المستوى برئاسته و3 محافظين في القمة الثامنة لمؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب.

وأوضح أن تلك القمة، التي رافقه فيها كل من محافظي القاهرة والقليوبية ودمياط ونائبة محافظ البحيرة، كانت فرصة لعقد عدة اجتماعات وتبادل التجارب، لافتًاً إلى أنه تم خلالها الإعلان عن التشكيل الجديد لرئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والمجلس التنفيذي والمجلس الأفريقي وشبكة النساء المحلية المنتخبة خلال الفترة من 2018- 2021.

وتابع الوزير أنه تم أيضًا خلال تلك المشاركة اختيار مصر وموريتانيا والمغرب كأعضاء لإقليم شمال أفريقيا بالمكتب التنفيذي للمنظمة، والذي اقترح أن تستضيف القاهرة اجتماعه المقبل بتشكيله الجديد بالتواكب مع افتتاح مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة.

وكشف أنه تم أيضًا اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، «ممثلاً دائماً»، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، كأعضاء بالمجلس الأفريقي من ضمن المقاعد التسعة المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقي للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، كأحد أعضاء مجلس «شبكة النساء المحلية المنتخبة» ضمن المقاعد التسعة المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.

وأشار «شعراوي» إلى أن فوز مصر بعدد من المقاعد في المنظمة يُعد ثقة كبيرة في مصر وقدرتها على الإسهام خلال الفترة المقبلة في عملية التنمية للمدن والأقاليم الأفريقية.

وكشف عن دراسة الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، عقد المؤتمر الأول لوزراء التنمية المحلية الأفارقة، بالتزامن مع افتتاح مقر مكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة خلال العام الجاري.

وأكد الوزير أن العام الجاري سيشهد أيضًا تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الدول الأفريقية، ومنها إثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان وكينيا وأوغندا، والمشاركة في اللجنة المشتركة بين مصر وتلك الدول لبحث إمكانية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال المحليات.

وأوضح أنه سيتم التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية لمتابعة نشاط الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 للمشاركة في جميع المؤتمرات والفعاليات المعنية بالتعاون في مجال التنمية المحلية بما يسهم في تعزيز دور مصر في القارة السمراء، لافتًا إلى أن الوزارة تتولى التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ توصية الرئيس السيسي في منتدى شباب العام 2018 بشرم الشيخ بإعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 تمهيداً لإطلاق ملتقى الشباب العربي الأفريقي في مارس المقبل، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية.