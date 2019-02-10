شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: المنايفة يتميزون بالاجتهاد والإخلاص في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الدفعة الثانية من شهادة «أمان» على 75 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور مدير مديرية القوى العاملة ونقيب المهندسين، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال بالمحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وحرصها على توفير رعاية شاملة لهم، مشيرًا إلى أن شهادات أمان هي بمثابة حماية ومظلة تأمينية بما يضمن لهم استقرار أسرهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه أوضح «عباس» حرص المحافظة على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير حماية اجتماعية لهم، مؤكدًا تميز أبناء محافظة المنوفية بالاجتهاد والإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أنه تم توفير 9490 فرصة عمل للذكور والإناث بالمحافظة يتم الإعلان عنها اليوم في ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي بشبين الكوم.

وذكر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في بيان، الأحد، أنه سبق توزيع 1180 شهادة أمان كمرحلة أولى، كما تم توزيع 75 شهادة مرحلة ثانية ممولة بالكامل من وزارة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية.