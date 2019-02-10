شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. بدء تسليم 360 وحدة بمشروع «دار مصر» في دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ، يوم الأربعاء المقبل 13- 2- 2019 حتى يوم الإثنين 11- 3- 2019، في تسليم 360 وحدة سكنية «15 عمارة» أرقام «47- 48- 34- 37- 50- 53- 54- 55- 56- 1- 2- 23- 24- 29- 28» بموقع 2 بالمجاورة 34، بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، موضحاً أن جهاز مدينة دمياط الجديدة أرسل حتى الآن بيانات 209 عمارات بالمرحلة الأولى للمشروع إلى بنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين بها.

وأضاف «رجب»، في تصريحات صحفية، أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان بفرع دمياط الجديدة لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد التسلم.

وبشأن أسلوب تسلم الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه إلي بنك التعمير والإسكان بفرع دمياط الجديدة لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه إلي جهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه إلي مقر جهاز المدينة لأخذ محضر التسلم، ومعه المستندات الآتية: «صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط».