شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري لـ«المصري اليوم»: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خطوة لإنهاء صراعات ونزاعات القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فرصة كبير لتنفيذ خطط مصر لتنمية القارة الأفريقية، مؤكداً أن مصر لديها أهداف وأولويات، على رأسها القضاء على الصراعات والنزاعات الداخلية.

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «أن مصر لديها مبدأ ثابتة عليه في سياساتها للتعامل في دول النزاعات والحروب، وهي السعي لإنهائها بجانب الاستقرار والحفاظ على الدول الوطنية في الدول الأفريقية».

وأوضح أن المبدأ عن إيمان الدول المصرية بأن النمو والتنمية يحتاجان إلى استقرار الدول الوطنية وتحقيق سيادتها.

وذكر أن قضايا نزوح اللاجئين والإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة هي التي تستنزف كافة موارد أفريقيا وتعوق كافة سبل الاستقرار والتنمية بداخلها.