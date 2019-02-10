شكرا لقرائتكم خبر عن جيران طالب الصيدلة المنتحر: «رمى نفسه من الدور الـ12 لمروره بحالة اكتئاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا حديث لسكان شارع بدر بحدائق القبة بالقاهرة إلا عن طالب الصيدلة، محمد عاطف أحمد، الذي كان يمر بحالة اكتئاب دفعته للتخلص من حياته، بأن انتحر بإلقاء نفسه من الدور الـ 12 ليلقى حتفه بالحال.

انتقلت «المصري اليوم» لمكان الواقعة والتقت أهالي المنطقة، وقالت عمة الطالب: «محمد انقطع عن الدراسة لسنتين، بسبب ظروفه الصحية والنفسية، ورجع الدراسة مرة تانية، وكان فى انتظار نتيجة الامتحانات، حيث كان في السنة الأخيرة من كلية الصيدلة».

وأضافت: «يوم الواقعة كان هو ووالدته في المعادي بيقضوا شوية مشاوير، وطلب منها يروح وبالفعل سابها ومشى، وده كله حصل بعد ما صلى الظهر في مسجد بالمعادي، وبعد العصر عرفنا بالخبر، الله يرحمه كان كويس بس نصيبه كده».

وتابعت عمة الضحية: «في مرة كنت جاية غضبانة عندهم، وبحكي لأبوه مشكلتي مع ابنى، رد محمد وقالهم (دي اسمها نميمة، محدش يجيب سيرة حد وهو مش موجود)، وهو ملتزم شديد التدين ولم يترك فرضا في حياته، وكان من البيت للجامع ومن الجامع للبيت».

وقالت زوجة حارس العقار: «آخر مرة رأيت فيها الضحية وهو يخرج من صلاة العصر في الزاوية المقابلة للعقار، طلع لوالده، وبعد نص ساعة لقينا حاجة بتقع من فوق، مجاش في بالنا غير إن حد من السكان رمى شنطة زبالة من فوق».

وأضافت: «فتحنا البوابة لقينا الله يرحمه في الأرض واقع على جنبه اليمين، وما بين ما سمعت الصوت وطلعت قدام البوابة، كل ده مأخدش 30 ثانية».

وتابعت: «مكنش فيه حد واقف من أسرته نهائيا، بعدها بـ5 دقايق كان والده بيبص من البلكونة ونزل يجرى على السلم من الدور الـ12».

وقال «رجب. م»، شاهد عيان: «الطالب كان شديد التدين ولم نكن نراه إلا فى الجامع، ولا أعرف حتى اسمه إلا يوم الواقعة».

وكان رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقى إشارة من المستشفى العام، بوصول جثة الطالب محمد عاطف أحمد، 26 سنة، مقيم بشارع بدر بحدائق القبة، إثر إصابته بتهشم فى الجمجمة والمخ وكسور متفرقة بالعظام فى أنحاء جسده، وبالانتقال والفحص تبين أنه مريض نفسى، ولا وجود لشبهة جنائية فى الحادث.

وقال عاطف أحمد، والد الضحية، فى محضر الشرطة، إن نجله يمر بحالة اكتئاب منذ فترة زمنية، ويعالج على إثرها، ما دفعه للتخلص من حياته، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.