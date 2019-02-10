الأمن العام: تنفيذ 246 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

تمكن قطاع الأمن العام، خلال شهر يناير الماضي، من تنفيذ 246 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

ووجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر يناير الماضي عن تنفيذ 226 حكماً قضائياً بلغ إجمالي المديونية فيها 56,582,560 ستة وخمسون مليون وخمسمائة اثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً لصالح 11 بنك مختلف.

كما نفذت أجهزة الأمن 20 حكماً قضائياً لصالح 9 شركات وهيئات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجاري استمرار الحملات.