صديق العيسوي أول المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- فريد قطب:

تقدم الزميل صديق العيسوي الكاتب الصحفى، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين "تحت15 سنة"، بعد أن حضر لمقر النقابة في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، برفقة مجموعة كبيرة من شباب الصحفيين وعدد من أصدقائه.

وفي كلمة مصورة عبر الفيديو، منذ أيام، قال العيسوي عن ترشحه لعضوية مجلس النقابة: "أساتذتي وزميلاتي وزملائي الأعزاء.. كل سنة وأنتم طيبين، أنا مش هقول الكلام الكبير بتاع رشحت نفسي من أجل استعادة هيبة النقابة وكرامتها وقلعة الحريات والكلام اللي بيتنسى بعد ما يتقال بـ 5 دقائق ده مع إنه فى جوهره كلام مهم.. أنا قررت أخوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين علشان أقدم حاجة ملموسة لزمايلي.. حاجة خدمية يستفيد منها شباب الصحفيين المطحونيين إللى محدش حاسس بيهم".

وأضاف: "للأسف فيه زملاء مرتباتهم 500 جنيه و700 والله فيه زملاء شباب مرتباتهم ماتعديش 1000 جنيه يعني حتى مش محصل الحد الأدنى للأجور.. وياريتهم عاجبين!".

وتابع: "مش عايز أطول وأقول كلام إنشاء كتير.. لذلك أولى خطواتي خلال الأيام المقبلة مقابلة عدد من الوزراء والمسئولين لتسهيل مهمة الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم، وسأعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بتلك المقابلات ونتائجها خلال الأيام القليلة القادمة".

واستطرد: "أتعهد بتقديم خدمات وتيسيرات لكل الزملاء عن طريق التواصل مع وزارات خدمية بعينها ،وكذلك تقديم دورات ودبلومات مخفضة في أكاديميات مرموقة معتمدة من وزارة التعليم العالي بالقاهرة والإسكندرية، الكلام ده هيتعمل 70% منه قبل الانتخابات إن شاء الله.. أتمنى دعمك ومساندتكم فى انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة تحت 15 سنة.



يذكر أن اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، قد بدأت اليوم الأحد تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها مطلع مارس المقبل.​