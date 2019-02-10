مصر | "ذبحوه ومزقوا جسده بالمطاوي".. إحالة المتهمين بقتل سائق "توك توك" بالسلام للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبحوه ومزقوا جسده بالمطاوي".. إحالة المتهمين بقتل سائق "توك توك" بالسلام للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، إحالة المتهمين بقتل سائق "توك توك" وإلقاء جثته خلف "كمبوند" للجنايات في القضية المقيدة رقم 3826 لسنة 2018.

وشمل أمر الإحالة كل من: "ناصر.ر" 19 سنة عاطل، و"يوسف.ط" 22 سنة عاطل، و"رشا أ" 23 سنة كوافيرة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل "حسن. م" 15 سنة، عمدًا بإصابته بجرح ذبحي في الرقبة وعدة طعنات في الصدر، كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة بيضاء.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه وقتله وتعرية جثته تمامًا وإلقائها وسط الزراعات بمنطقة النهضة.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمة الثالثة استقلت التوك توك مع المجني بغرض توصيلها، وفور استقلالها مع المجني عليه، استقل باقي المتهمين توك توك آخر ملك المتهم الأول، وداهما المجني عليه حتى وصل لمكان الواقعة وقاموا بإيقافه وضربه محاولين الحصول على التوك توك، وبمقاومة المجني عليه لهم قام المتهم الثاني بذبحه في الرقبة، بينما قام المتهم الأول بطعنة عدة طعنات في صدره حتى أصبح جثة هامدة ونقلوا جثته أسفل شجرة ووضعوا فوقها كمية من بقايا الأشجار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حاولوا إخفاء جريمتهم بتعرية المجني عليه تماما وإخفاء ملابسه وأغراضه الشخصية، بالإضافة إلى الأغراض الخاصة بالتوك توك المسروق وأدوات الجريمة أسفل إحدى العقارات تحت الإنشاء، ووضعوا فوقها مواد البناء من رمل وزلط، وتوجهوا لبيع التوك توك لدى "محمد.ع" - حسن النية - بمبلغ 25 ألف جنيه وقاموا بتقسيم المبلغ عليهم.

طلبوا 2 مليون جنيه فدية.. الأمن العام يحرر طالب من مختطفيه بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى تحرير طالب من مختطفيه طالبوا فدية مليونى جنيه؛ لاطلاق سراحه بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم ثان المنتزه بلاغا من "عزالدين . أ .ز"، 44 سنة، شريك بشركة مقيم بدائرة قسم أول المنتزه "باختطاف ابن شقيقه" محمود 16 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، واتصال مجهول من هاتف المُختطف وطلب مبلغ 2 مليون جنيه كفدية.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الحادث كلا من: "السيد ع ع سائق، نادر م ا" طالب بذات مدرسة المجنى عليه، "أحمد م ح" عامل، "أشرف أ ح" سائق، "وليد ع س" عاطل له معلومات جنائية، "شيماء م ع" طالبة؛ جميعهم مُقيمين بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة، بمواجهتهم اعترفوا، وقرر الأول بإتفاقه مع الثانى والثالث على اختطاف صديقهما، "المجنى عليه" لعلمهما بثراء عائلته وطلب مبلغ الفدية منهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم استعانوا بباقى المتهمين.

وقامت السادسة باستدراجه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحديد لقاء يجمعهما بمنطقة المعمورة الشاطئ دائرة القسم وعقب وصوله، وقام الباقين بشل حركته واقتياده داخل سيارة ملاكى الإسكندرية "مستأجرة" والتوجه به لشقة مستأجرة مُعدة لذلك بمعرفة المتهم الأول بمنطقة 6 أكتوبر دائرة قسم أول العامرية.

وأمكن العثور على المجنى عليه مُقيد اليدين ومعصوب العينين داخل الشقة وبه سحجات بالوجه على إثر مقاومته للمتهمين، تم بإرشادهم ضبط هاتف المجنى عليه والهاتف المستخدم فى المساومة والسيارة.